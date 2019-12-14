На международном фестивале рекламы Red Apple армянская Doping Creative Agency удостоилась наград

Появившееся в трех shortlist-ах одновременно социальное движение #Bavakane жюри, представленное DopingCreativeAgency из Армении, #EquateSocialCamping было высоко оценено международным жюри и получило один золотой балл в номенацииAdvertisingforgood и два бронзовых - в номинациях AdvertisingExcellenceиCreativeuseofmedia.

КакпередаетАрменпресс, ежегодный международный рекламный фестиваль RedApple в Москве собирает лучших специалистов в области рекламы и маркетинга, ведущих деятелей в области креатива и коммуникации.

Напомним, что 11 октября, в Международный день девочек, в Ереване стартовала социальная рекламная кампания #Bavakane против селективных абортов в Армении. Кампания была инициирована компанией Dopingпри финансовой поддержке Фонда народонаселения ООН в Армении и в сотрудничестве с Министерством здравоохранения. Цель кампании заключались в том, чтобы повысить осведомленность в информации о неполноценности девочек и показателях абортов по признаку пола в Армении, стимулировать общественное обсуждение этого явления по всей стране и, следовательно, способствовать изменению социальных норм посредством повышения признательности девочек и роли женщин в обществе.

Название кампании и официальныйхэштег #bavakane не были выбраны случайно. Bavakan («Достаточно») - армянское женское имя. Согласно популярной традиции, родители, которые хотят сына, но имеют двух или трех дочерей подряд, младшей дают имя Bavakan, чтобы больше не было девочек.

Кампания началась в 2019 году; 11 октября возле памятника Матери-Армении. Официальный веб-сайт компании (www.bavakane.am), где опубликована вся информация о проблеме, а также возможность анонимно рассказать свою собственную историю и связаться с психологом, если это необходимо. Кампания быстро распространилась в Интернете и привлекла внимание средств массовой информации.

Победа DopingCreativeAgency - большое достижение не только для рекламного сектора Армении, но и чрезвычайно важный шаг в решении вопроса.