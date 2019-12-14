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В Афганистане талибы убили девять солдат

В Афганистане талибы убили девять солдат

Талибы убили девять солдат афганской национальной армии в провинции Газни. Как передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны Афганистана.

"Вчера девять (солдат - ред.) афганской национальной армии были убиты террористами "Талибана" в округе Карабах провинции Газни. Мы расследуем ситуацию и поделимся информацией позже", - написало минобороны в Twitter.

По данным телеканала 1TV, в результате атаки погибли 25 солдат. Радикальное движение "Талибан" заявило об ответственности.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

 

 




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