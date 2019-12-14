Благодаря оперативности полиции Масиса квартирный вор был пойман на месте

Полицейское управление Масиса 13 декабря в 21:40 получило сообщение о том, что один из домов на 4-й улице в деревне Айнтаппробрался вор.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, соседи заметили следы на окне и предположили, что подозреваемый все еще находится внутри, окружили дом и стали ждать полицию.

Сотрудники Масисского отделения полиции (Араратскойобласти) немедленно отправились на место происшествия.

Вскоре после этого хозяин вернулся.Дом был полностью разворошен, а в гостиной он заметил неизвестного мужчину- охраняемогополицейскими.

Пострадавший подалзаявление.

Благодаря принятым мерам выяснилось, что 46-летний мужчина, найденный во время кражи, был жителем Еревана.

Он арестован.

Расследование ведется следственным отделом Масиса.