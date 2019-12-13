Президент Армении поблагодарил Сенат США за принятие резолюции о признании Геноцида армян

Президент Армении Армен Саркисян направил послание лидеру республиканского большинства в Сенате США Митчу Макконнеллу, лидеру демократического меньшинства Сената Чаку Шумеру, сенаторам Робу Менендесу и Теду Крузу в связи с принятием Сенатом США резолюции о признании Геноцида армян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Хочу выразить свою глубокую благодарность вам и членам Сената США за единогласное принятие резолюции о признании Геноциде армян, которая является мощным шагом на пути предотвращения будущих преступлений и преступлений против человечности.

Решение Сената является важным шагом для подтверждения того, что правда, справедливость и гуманность остаются опорами и ценностями основных прав человека.

В этой связи я высоко ценю решение Сената США и хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы передать вам и американскому народу глубокую благодарность и уважение армянского народа.

Я убежден, что мы должны продолжать развивать стратегический диалог между Арменией и Соединенными Штатами, активизировать двусторонние отношения и укреплять наше партнерство и сотрудничество во всех возможных областях».