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Книги, игрушки, переночевать в доме бабушки: Нунэ Саркисян представила новогодние пожелания внуков

Книги, игрушки, переночевать в доме бабушки: Нунэ Саркисян представила новогодние пожелания внуков

Внуки президента Армении Армена Саркисяна и его супруги Нунэ Саркисян в список рождественских подарков включили книги и игрушки. Как сообщает Арменпресс, г-жа Саркисян сказала об этом в беседе с журналистами.

«Я знаю, какие подарки хотят мои внуки, этот список находится у меня. В основном они хотят книги, игрушки, провести ночь в доме бабушки. Последнее желание является как-будто праздником для них, когда они остаются у нас на ночь и мы утром завтракаем вместе», - сказала супруга президента Армении.

Она также коснулась своей новой книги «Волшебные кнопки» о зиме. По словам Саркисян, она работает с хореографом над историей этой книги, чтобы по мотивам книги был поставлен детский балетный спектакль.




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