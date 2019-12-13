Источник: посла США вызвали в МИД Турции в связи с резолюцией о геноциде армян

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда в связи с принятой Сенатом Конгресса США резолюцией о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"В наше министерство был вызван посол США Дэвид Саттерфилд из-за резолюции по событиям 1915 года. Заместитель министра иностранных дел Седат Онал передал ему нашу реакцию на данное решение", - сказал собеседник агентства.