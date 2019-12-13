Арцахский референдум: юридические факты и азербайджанские мифы

0 декабря 1991 года согласно праву на свободное волеизъявление и самоопределение жителей автономной области Нагорного Карабаха был организован референдум, в результате которого была провозглашена независимость Нагорно-Карабахской республики. В ответ на необоснованные утверждения азербайджанской стороны, что референдум независимости был проведен с рядом нарушений правовых актов, мы считаем нужным обратиться к закону СССР, который был принят 3-го апреля 1990 года и стал правовой основой проведения референдума: “О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР”, а также процессу обретения независимости самим Азербайджаном и принятых незаконных решениях, касающихся НКР. Согласно 3-ей статье закона СССР “О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР”, жители автономных республик и независимые субъекты получали право самостоятельно решать остаться в составе СССР или в союзной республики, а также устанавливать свой собственный государственно-правовой статус. Что касается национальных групп, составляющих большинство населения на определенной территории в союзных республиках, то при подведении итогов референдума результаты голосования в этих районах должны были учитываться отдельно.

Закон фактически предусматривал верховенство принципа самоопределения наций в районах проживания компактных этнических групп в СССР, а также в административно-территориальных единицах, образованных по решению Центра. Что касается так часто используемых азербайджанской стороной обвинений о нарушении прав, считаем нужным упомянуть, что нарушением прав жителей Арцаха происходило с 26-ого октября 1991 года, когда верховным советом Азербайджанской Республики была принята резолюция “О роспуске НКАО”, которая противоречила 86-ой статье конституции СССР. Согласно этой статье, законы об автономной республике принимались Верховным Советом СССР, в присутствии народных депутатов автономного округа. Этим решением также не сохранились положения статьи 73 части 1, статьи 108 части 2, а также положения «Об ограничении полномочий между субъектами федерации и СССР», предусмотренные в статье 6 части 2З закона СССР, принятого 26-го апреля 1990 года, в силу чего, любое решение об изменении статуса автономных образований стало юридически обязательным только в случае его одобрения высшими органами власти СССР. И в конце концов, решение также противоречило закону АзССР, принятому 16-ого июня 1981 года, согласно которому запрещалось нарушение границ Нагорно-Карабахской автономной области без согласия последней.

Кроме вышеперечисленного, процесс обретения независимости Азербайджаном от СССР была реализована с рядом нарушений прав армянского населения:

Референдум в автономных образованиях должен был проводиться отдельно (статья 3), тогда как в решении по регулированию референдума Национального совета Азербайджанской Республики, НКАО обозначается как «бывшая НКАО», рассматриваемая как обычная административно-территориальная единица, и результаты референдума определялись в масштабах всей республики, основываясь на общем количестве голосов, а не отдельно, как того требовал закон.

На референдум был поставлен вопрос не о согласии о выходе из состава СССР, а о согласии с конституционным актом Азербайджана “О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики”. Приняв конституционный акт, который в Азербайджане считают “достижением”, кроме независимости там поднимался еще ряд вопросов, Азербайджан фактически отказался от правопреемства АзССР (статья 3), провозглашая её нелегитимной, а вход советской Красной Армии в Азербайджан 27-28 апреля в 1920 года — оккупацией и захватом Азербайджанской демократической республики. Таким образом Азербайджан стал правопреемником АДР, которая просуществовала с мая 1918 года до апреля 1920 года.

Напомним, что это время ни Нагорный Карабах, ни Нахиджеван не были в составе Азербайджана. Нагорный Карабах был насильно присоединен к Азербайджану 5-го июля 1921 года, решением Кавказского бюро РКП (б), а Нахиджеван был присоединен согласно русско-турецкому соглашению, подписанному 16-го марта 1921 года. Говоря об утверждении Азербайджана, что референдум в НКР был незаконным, так-как не были сохранены сроки, указанные во 2-й статьи закона СССР “О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР”, мы считаем нужным напомнить, что до распада СССР все союзные страны, которые провозгласили независимость и провели референдум о независимости, не следовали требованиям этой статьи.

И Москва тогда не выразила никаких претензий, из чего следует, что референдум о независимости, проведённый в НКР имеет юридическую силу прецедентного права и также является законным. Кроме того, как мы уже упомянули, в результате незаконно принятого решения “О роспуске НКАО”, а также решения проведения референдума в АзССР с нарушениями положений и порядка проведения референдума, неотъемлемое право армянонаселённого Шаумянского района и НКР уже было ограничено. Соответственно, единственным возможным способом реализации права армянского населения на самоопределение было проведение отдельного референдума, который и был осуществлен. В ходе референдума были также созданы все условия, необходимые азербайджанскому населению Нагорного Карабаха для участия в плебисците. Однако азербайджанское население не стало участвовать в референдуме по указанию и давлению со стороны руководства Азербайджана.

Кроме вышеперечисленных пунктов, важно еще одно обстоятельство: отказавшееся от правопреемства государство Республика Азербайджан, не может предъявлять требований ссылаясь на законодательство СССР. Важно отметить, что начиная с 1988г. на всей территории АзССР азербайджанские власти организовывали и систематически проводили этнические чистки и резню армянского населения: кровавые погромы в Сумгаите, Баку и Кировабаде (Гандзак). Азербайджано-советская военно-полицейская операция “Кольцо” была направлена на принудительное изгнание армян, в результате которого было депортировано армянское население сёл Шаумянского района, из подрайона Геташен Ханларского района и из ряда других селений НКАО. В сложившийся ситуации, учитывая угрозу физического истребления армянского населения в составе азербайджанского государства, населению Арцаха не оставалось ничего другого, как провести референдум в соответствии со всеми требованиями принципов и норм международного права и определить свое суверенное право, обеспечив свой собственный мирный и правовой статус.

Вануи Карапетян