Эмили Ратаковски снялась в рекламе нового нижнего белья своего бренда

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски прорекламировала новую линейку собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman. Девушка опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 13 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На фото 28-летняя модель позирует в черном кружевном комплекте. Для образа Ратаковски стилисты выбрали естественный макияж, распущенные и слегка растрепанные волосы, а также маникюр бежевого цвета. Из украшений девушка надела свое помолвочное кольцо с бриллиантами и тонкий браслет.

Большинство поклонников похвалили внешний вид актрисы. «Ты вообще настоящая?!», «Девушка мечты!» — восхищались пользователи соцсетей.