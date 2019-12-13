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Эмили Ратаковски снялась в рекламе нового нижнего белья своего бренда

Эмили Ратаковски снялась в рекламе нового нижнего белья своего бренда

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски прорекламировала новую линейку собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman. Девушка опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 13 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На фото 28-летняя модель позирует в черном кружевном комплекте. Для образа Ратаковски стилисты выбрали естественный макияж, распущенные и слегка растрепанные волосы, а также маникюр бежевого цвета. Из украшений девушка надела свое помолвочное кольцо с бриллиантами и тонкий браслет.

Большинство поклонников похвалили внешний вид актрисы. «Ты вообще настоящая?!», «Девушка мечты!» — восхищались пользователи соцсетей. 

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Our first ever underwire bra. Tomorrow. 10 am EST. @inamoratawoman

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)




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