Вырастет количество  домашних и общинных услуг для пожилых людей

В 2019 году основательно был отремонтирован корпус по уходу за постельными пациентами ГНКО “Норкский дом-интернат”.

Как передает «Арменпресс», об этом на итоговой годовой пресс-конференции сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

“Мы постоянно улучшаем условия ухода за пожилыми людьми, проводим работы, чтобы в 2020 году увеличить и домашние и общинные услуги”, - отметила Батоян и добавила, что тем самым они предотвратят попадание пожилых людей в дома по уходу.