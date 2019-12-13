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Вырастет количество  домашних и общинных услуг для пожилых людей

Вырастет количество  домашних и общинных услуг для пожилых людей

В 2019 году основательно был отремонтирован корпус по уходу за постельными пациентами ГНКО “Норкский дом-интернат”.

Как передает «Арменпресс», об этом на итоговой годовой пресс-конференции сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

 “Мы постоянно улучшаем условия ухода за пожилыми людьми,  проводим работы, чтобы в 2020 году увеличить и домашние и общинные услуги”, - отметила Батоян и добавила, что тем самым они предотвратят попадание пожилых людей в дома по уходу.




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