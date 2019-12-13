Samsung объявила о продаже миллиона Galaxy Fold

Продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold превысили 1 млн устройств.

Об этом сообщил в четверг на конференции TechCrunch Disrupt Berlin президент Samsung Electronics Янг Сон, передает портал TechCrunch.

"Миллион человек захотели пользоваться этим смартфоном стоимостью $2 тыс.", - отметил Янг Сон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

При этом ожидалось, что удастся реализовать около 500 тыс. устройств, отмечает TechCrunch.

Ранее СМИ сообщали, что Samsung в 2020 году планирует продать 6 млн Galaxy Fold.