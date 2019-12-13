Состоялась китайская премьера фильма “О нем, или как он не испугался медведя”
На Международном кинофестивале в Хайнане, проходящем с 1 по 8 декабря, состоялась китайская премьера фильма кинорежиссеров Нарине Мкртчян и Арсена Азатяна “О нем, или как он не испугался медведя”.
https://www.hiiff.com.cn/international-film/about-him-or-how-he-did-not-fear-the-bear/
Как передает «Арменпресс», фильм был включен в официальный раздел фестиваля “Азиатский спектор”, в котором были представлены 12 фильмов.
Этот фестиваль отличается наличием фильмов и крупных голливудских производителей, что в дополнение к европейским и азиатским фильмам делает международную палитру более разнообразной.
Художественный руководитель кинофестиваля, киновед Роджер Гарсия дал следующее определение о разделе “Азиатский спектор”.
“На острове Хайнань избранные перлы представляет раздел “Азиатский спектор”.
Дополняя голливудскую киноиндустрию, азиатское кино всегда оставалось уникальным в своем своеобразном стиле и эстетических качествах, создавая равновесие между континентами.
На кинофестивале были представлены ежегодно выбираемые жемчужины, которые и составили подборку “перлов”.
В разделе “Азиатский спектор” представлены новые шедевры выдающихся кинематографистов, которые отличаются художественными достоинствами и актуальностью, привлекая зрителей своим разнообразием".
Нарине Мкртчян и Арсен Азатян являются авторами более десятка фильмов, которые участвовали в более чем 60 престижных международных кинофестивалях, таких как Берлинский, Роттердамский, фестивали в Локарно, Бусане, Монреале, Сиднее, Москве, Калькутте, Готенбурге, Эдинбурге, Луизвилле и др. Они получали награды и широкий отклик в прессе.
Они известны международной кинообщественности и своими предыдущими фильмами “Бобо”, “Радио Ереван”, “Андрей”, “На обочине”, “Возвращение блудного сына”, “Стеклянный кулон” и др.