Состоялась китайская премьера фильма “О нем, или как он не испугался медведя”

На Международном кинофестивале в Хайнане, проходящем с 1 по 8 декабря, состоялась китайская премьера фильма кинорежиссеров Нарине Мкртчян и Арсена Азатяна “О нем, или как он не испугался медведя”.

https://www.hiiff.com.cn/international-film/about-him-or-how-he-did-not-fear-the-bear/

Как передает «Арменпресс», фильм был включен в официальный раздел фестиваля “Азиатский спектор”, в котором были представлены 12 фильмов.

Этот фестиваль отличается наличием фильмов и крупных голливудских производителей, что в дополнение к европейским и азиатским фильмам делает международную палитру более разнообразной.

Художественный руководитель кинофестиваля, киновед Роджер Гарсия дал следующее определение о разделе “Азиатский спектор”.

“На острове Хайнань избранные перлы представляет раздел “Азиатский спектор”.

Дополняя голливудскую киноиндустрию, азиатское кино всегда оставалось уникальным в своем своеобразном стиле и эстетических качествах, создавая равновесие между континентами.

На кинофестивале были представлены ежегодно выбираемые жемчужины, которые и составили подборку “перлов”.

В разделе “Азиатский спектор” представлены новые шедевры выдающихся кинематографистов, которые отличаются художественными достоинствами и актуальностью, привлекая зрителей своим разнообразием".

Нарине Мкртчян и Арсен Азатян являются авторами более десятка фильмов, которые участвовали в более чем 60 престижных международных кинофестивалях, таких как Берлинский, Роттердамский, фестивали в Локарно, Бусане, Монреале, Сиднее, Москве, Калькутте, Готенбурге, Эдинбурге, Луизвилле и др. Они получали награды и широкий отклик в прессе.

Они известны международной кинообщественности и своими предыдущими фильмами “Бобо”, “Радио Ереван”, “Андрей”, “На обочине”, “Возвращение блудного сына”, “Стеклянный кулон” и др.