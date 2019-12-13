ЕС ожидает от Джонсона скорейшей ратификации соглашения о Brexit

Евросоюз ожидает от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одержавшего победу на парламентских выборах в четверг, скорейшей ратификации соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом заявил в пятницу глава Европейского совета Шарль Мишель по прибытии на второе рабочее заседание саммита ЕС.

"Я хочу поздравить Бориса Джонсона с победой. Мы ожидаем голосования [в британском парламенте] по соглашению о выходе как можно раньше, - заявил он. - Это позволит нам спокойно и своевременно перейти ко второму этапу переговоров - о будущих отношениях Великобритании и ЕС", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, Евросоюз готов в любой момент начать второй этап переговоров, чтобы договориться "о будущем торговом соглашении, которое обеспечит сбалансированные условия для всех сторон".