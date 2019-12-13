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Зеленский готов пожать Путину руку сто раз при возвращении Крыма

Зеленский готов пожать Путину руку сто раз при возвращении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что готов пожать не один раз руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину в случае возвращения Украине "оккупированного Донбасса", и еще больше раз - в случае возвращения Крыма.

В эфире программы "Право на владу (рус. - власть - ИФ)" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о том, пожал ли он руку Путину 9 декабря в Париже, Зеленский сказал: "Да. Да. А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог?",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"И я скажу вам откровенно, что если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированный Донбасс, то я могу еще десять раз пожать руку, а если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-то вернут, можно и сто раз", - подчеркнул Зеленский.

 

 




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