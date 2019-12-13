Зеленский готов пожать Путину руку сто раз при возвращении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что готов пожать не один раз руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину в случае возвращения Украине "оккупированного Донбасса", и еще больше раз - в случае возвращения Крыма.

В эфире программы "Право на владу (рус. - власть - ИФ)" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о том, пожал ли он руку Путину 9 декабря в Париже, Зеленский сказал: "Да. Да. А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог?",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"И я скажу вам откровенно, что если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированный Донбасс, то я могу еще десять раз пожать руку, а если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-то вернут, можно и сто раз", - подчеркнул Зеленский.