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Режиссером экранизации "Темной половины" Кинга станет Алекс Росс Перри

Режиссером экранизации "Темной половины" Кинга станет Алекс Росс Перри

Режиссером новой экранизации ужастика Стивена Кинга "Темная половина" на студии MGM станет Алекс Росс Перри ("Ее запах"), сообщает Variety.

В романе Кинга, написанном в 1989 году, рассказывается о писателе, который пишет и под своим именем, и под псевдонимом, и в какой-то момент его альтер-эго оживает и начинает совершать убийства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Первый фильм по "Темной половине" был снят в 1993 году режиссером Джорджем Ромеро. Главную роль в нем сыграл Тимоти Хаттон. Картина провалилась в прокате, собрав 10 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов.

По книгам Кинга часто снимаются фильмы и телесериалы. Один из последних – "Доктор сон", ставший сиквелом "Сияния".

 

 

 




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