Режиссером новой экранизации ужастика Стивена Кинга "Темная половина" на студии MGM станет Алекс Росс Перри ("Ее запах"), сообщает Variety.

В романе Кинга, написанном в 1989 году, рассказывается о писателе, который пишет и под своим именем, и под псевдонимом, и в какой-то момент его альтер-эго оживает и начинает совершать убийства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Первый фильм по "Темной половине" был снят в 1993 году режиссером Джорджем Ромеро. Главную роль в нем сыграл Тимоти Хаттон. Картина провалилась в прокате, собрав 10 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов.

По книгам Кинга часто снимаются фильмы и телесериалы. Один из последних – "Доктор сон", ставший сиквелом "Сияния".