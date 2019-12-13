В Национальном собрании продолжается внеочередное заседание: прямое включение

В Национальном собрании продолжается внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», заседание созвано по инициативе правительства.

В повестку внеочередного заседания, созванного 12 декабря, включены 11 вопросов, часть которых депутаты обсудили и приняли во втором и первом чтении.

13 декабря депутаты для принятия во втором чтении и полностью обсудят и проголосуют за законопроекты О внесении дополнений в Закон РА “О статусе воинских частей и военных учреждений”, О внесении изменения в Закон РА “Об административно-территориальном делении Республики Армения” и О внесении дополнений и изменения в Закон РА “О полиции”.