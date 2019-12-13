“Газпром Армения” готова представить разъяснения по конкретным жалобам

В отопительный сезон с увеличением объемов потребления природного газа, а также в связи с проблемами безопасности пользования газом СМИ и потребители все чаще задают вопросы, касающиеся отношений между абонентами и поставщиками. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании “Газпром Армения”.

“Компания “Газпром Армения” работала и продолжает работать, соблюдая принцип прозрачности и готова предоставить исчерпывающую информацию как по вопросам, поступающим из СМИ, так и по каждому вопросу или индивидуальному протесту со стороны абонентов.

Адресные заявления и жалобы, поступившие в компанию по горячей линии и на раздел “обратная связь” официального сайта “Газпром Армения”, изучаются соответствующими подразделениями и специалистами, представляя потребителю исчерпывающие и профессионально обоснованные разъяснения.

К сожалению, заголовки и публикации в прессе и социальных сетях, сопровождающиеся негативными комментариями, представляют преимущественно безадресные и неутвержденные жалобы, что однозначно не может стать основой для того, чтобы проблемы потребителей и вопросы в установленном порядке становились предметом изучения, следовательно и для разрешения проблем и ответов на вопросы.

Публикации о “надбавках” за использованный газ, о “сделках с магарычом инспектор – абонент”, неопределенных и анонимных выражений недовольств в прессе не только лишены профессиональных обоснований, но и не служат цели с точки зрения выявления возможных проблем и нахождения системных решений. Компания “Газпром Армения” призывает и выражает готовность изучать и представлять разъяснения по всем фактическим вопросам и адресным жалобам”, - говорится в заявлении компании.