Газета “Айастани Анрапетутюн”: Почему государство предпочло новые кредитные обязательства?

“Вчера парламент ратифицировал соглашения о получении кредита в размере 131,5 млн евро от Азиатского банка развития, Банка восстановительных кредитов и Международного банка реконструкции и развития. За проект проголосовали только члены фракции “Мой шаг”. Почему нашей стране предоставлены кредиты с низкой процентной ставкой, почему государство предпочло взять новые кредитные обязательства, если в ЦБ есть вклады, почему кредиты предназначены для бюджетной поддержки, а не целевых программ? Разъяснения по этим вопросам “АА” получила от члена постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Геворка Папояна. Говоря об экономической целесообразности, он отметил, что средний процент ранее взятых государством кредитов составляет 2,5%, а по этим соглашениям в среднем всего 1,6%. “Даже если не на что будет израсходовать эти суммы, ими можно будет покрыть какой-либо 2,5% кредит”, - сказал он.

Если 7 - 8 лет назад ставка по евробондам, выпущенным нашим государством, составляла 5 - 7%, то причина была в том, что, например, в “Мудисе”, рейтинговой организации “Фитч” у Армении был низкий рейтинг, была коррупция, ВВП и зарплаты не росли. Сегодня экономическая ситуация в нашей стране довольно хорошая, во-первых, у нас достаточно высокий экономический рост, который достигает 7,2%. Он самый высокий в Европейском регионе, ЕАЭС, а также в нашем регионе, системная коррупция преодолена, а международные рейтинговые организации повысили рейтинг нашего государства. Когда повышается рейтинг страны, естественно, повышается и доверие к нам, становишься более надежным партнером. Благодаря этому снижаются также и процентные ставки, увеличиваются объемы предоставляемых кредитов”, - пояснил депутат”.

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