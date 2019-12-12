В тропическом цветке обнаружено вещество, убивающее раковые клетки

На основе вещества, содержащегося в тропическом цветке увария, ученые создали препараты, убивающие раковые клетки поджелудочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале ChemMedChem.

Рак поджелудочной железы — одно из самых агрессивных и смертельных видов онкологических заболеваний. Его сложно распознать на ранних стадиях и очень трудно лечить, так как этот вид рака устойчив ко многим противораковым препаратам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ученые из Великобритании и Японии под руководством Саймона Льюиса из Университета Бата и профессора Суреша Авале из Университета Тоямы обнаружили, что грандифлорацин — активное вещество, содержащееся в тропическом цветке увария (Uvaria grandiflora), произрастающем в Малайзии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах, — убивает раковые клетки поджелудочной железы.

На основе грандифлорацина они создали три препарата, которые борются с раком даже эффективнее, чем природное вещество. Несмотря на то, что потребуется еще пять лет испытаний, прежде чем можно будет начать клинические испытания новых препаратов, ученые уже сейчас заявляют, что эти лекарства будут более эффективными и менее токсичными, чем применяющиеся в настоящее время.