Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали 10 человек
16:59, 12 Декабрь, 2019
При пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в Мурманске, пострадали десять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Cемеро из них госпитализированы, троих осматривают врачи в больницах", — сказал он.
По словам собеседника агентства, продолжается поиск одного пропавшего. площадь пожара на корабле, по последним данным, составила до 600 квадратных метров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В пресс-службе Северного флота уточнили, что двое военных получили ожоги дыхательных путей, угрозы их жизни нет. Кроме того, там отметили, что на корабле нет вооружения и боеприпасов.