При пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в Мурманске, пострадали десять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Cемеро из них госпитализированы, троих осматривают врачи в больницах", — сказал он.

По словам собеседника агентства, продолжается поиск одного пропавшего. площадь пожара на корабле, по последним данным, составила до 600 квадратных метров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что двое военных получили ожоги дыхательных путей, угрозы их жизни нет. Кроме того, там отметили, что на корабле нет вооружения и боеприпасов.