Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года

Канцлер Германии Ангела Меркель, как и годом ранее, возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes, пишет издание.

В первую тройку также вошли глава МВФ Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Издание напоминает, что Меркель, занимающая первое место девятый год подряд, продолжает бороться против антииммигрантских настроений в Европе. А Пелоси является основным вдохновителем процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Ее авторитет вывел её на третье место в списке самых влиятельных женщин мира.

На 20-м месте расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, на 40-м британская королева Елизавета II, дочь и советник президента США Дональда Трампа – Иванка заняла 42 место.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на 53 месте рейтинга, обогнав американскую певицу Рианну (61 место) и теннисистку Серену Уильямс (81).