Министр здравоохранения Арсен Торосян встретился с делегацией Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унизительного обращения или наказания (ЕКПП). Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении. Гости представили обновленную информацию в дополнение к докладу, составленному по итогам очередного визита комитета в 2015 году.

ЕКПП периодически организует визиты в 47 стран Совета Европы для изучения и оценки того, как относятся к лицам, лишенным свободы. Среди посещаемых мест - тюрьмы, места содержания несовершеннолетних, полицейские отделения, психиатрические учреждения, дома социальной помощи и другие подобные места.

Делегация представила свои наблюдения и оценки центров психического здоровья в Армении, которые включают условия и правовые гарантии лечения пациентов на принудительной основе. Были обсуждены проблемы перенасыщенности действующих в Армении центров психического здоровья, условий в зданиях, перегруженности, сохранения конфиденциальности пациента и другие вопросы.

Арсен Торосян отметил важность проделанной работы и сказал, что уже предпринимаются шаги для решения проблем, имеющихся в докладе, и системных реформ в целом.

Министр подчеркнул, что нет здоровья без психического здоровья, добавив, что центры, действующие не под контролем Министерства здравоохранения, нуждаются в большем внимании.

Министр в области реформ предложил сотрудничество с Министерством юстиции и Защитником прав человека, чтобы большими шагами двигаться вперед.