Информационные ярлыки и сертификаты лишь субъектам, реализующим свежее мясо со скотобоен

Несмотря на то, что требование сбыта свежего мяса и субпродуктов со скотобойни обязательно для всех хозяйствующих субъектов, действующих в пищевой цепочке с 15 января 2020 года, многие пункты сбыта и общественного питания уже пользуются услугами только скотобоен. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Инспекции по безопасности пищевых продуктов.

Инспекционный орган по безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства Армении продолжает мероприятия, направленные на стимулирование и поощрение этого процесса. Армавирский областной центр Инспекционного органа в городе Эчмиадзин соответствующие информационные ярлыки и сертификаты предоставил лишь трем пунктам реализации мясных изделий со скотобоен - частным предпринимателям Вазгену Акопяну, Роману Карапетяну и Гарушу Сукиасяну.

Призываем потребителей обратить внимание на наличие этих ярлыков в сети реализации и пунктах общественного питания. Они показывают, что процесс приобретения мяса компанией контролируется инспекционным органом и реализуемое мясо со скотобойни.

Напомним, что на сайте ИОБПП snund.am открылась площадка, где вы можете увидеть, какие организации уже реализуют или потребляют безопасное мясо и субпродукты - только со скотобойни.