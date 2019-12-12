Россия вышлет двух немецких дипломатов в ответ на высылку своих

Россия объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов, сообщает министерство иностранных дел России. В ведомстве отмечают, что решение принято на основании принципа взаимности - то есть оно стало ответом на высылку двух российских дипломатов из Германии, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Обоим сотрудникам немецкого посольства, которые объявлены персонами нон грата, предписывается покинуть Россию в течение семи суток. Кроме того, послу Германии выражен протест.

Власти Германии объявили о высылке из страны двух российских дипломатов 4 декабря. Министерство иностранных дел Германии сообщило, что они объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию страны в течение семи дней.

Причиной такого решения, как поясняют в ведомстве, стало недостаточно активное сотрудничество российской стороны в расследовании убийства уроженца Чечни Зелимхана Хангошвили, совершенного в центре Берлина 23 августа.

В сообщении ведомства также указывается, что у следственных органов есть подозрения, что убийство могло быть совершено по распоряжению российских властей или руководства Чечни. В связи с этим расследование передано в генпрокуратуру Германии. Журнал Spiegel в свою очередь утверждает, что оба высланных сотрудника посольства - представители российских спецслужб.