Эвакуация в парламенте Грузии - оппозиция разлила в зале заседаний подозрительную жидкость
13:39, 12 Декабрь, 2019
Депутаты парламента Грузии в срочном порядке покинули зал заседаний, так как оппозиционеры разлили там некую странную жидкость, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Председатель парламента Арчил Талаквадзе заявил, что в настоящее время выясняются детали случившегося. На место прибыли представители МВД.
Как говорят депутаты, в помещении распространился резкий запах.
Пленарное заседание, в ходе которого должно состояться голосование за кандидатов в судьи Верховного суда Грузии, прервано и когда возобновится - не известно.