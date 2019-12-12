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Эвакуация в парламенте Грузии - оппозиция разлила в зале заседаний подозрительную жидкость

Эвакуация в парламенте Грузии - оппозиция разлила в зале заседаний подозрительную жидкость

Депутаты парламента Грузии в срочном порядке покинули зал заседаний, так как оппозиционеры разлили там некую странную жидкость, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Председатель парламента Арчил Талаквадзе заявил, что в настоящее время выясняются детали случившегося. На место прибыли представители МВД. 

Как говорят депутаты, в помещении распространился резкий запах. 

Пленарное заседание, в ходе которого должно состояться голосование за кандидатов в судьи Верховного суда Грузии, прервано и когда возобновится - не известно.



 




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