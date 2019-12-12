Заместитель министра ИД принял участие в Форуме Красного креста и Красного полумесяца

Заместитель министра иностранных дел Армении Артак Апитонян с 10 по 12 декабря с рабочим визитом находился в Женеве для участия в 33-й Международной конференции Красного креста и Красного полумесяца. Он выступил с речью на пленарном заседании конференции. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В своем выступлении Артак Апитонян представил подходы Армении относительно необходимости осуществления скоординированных действий международного сообщества по противодействию катастрофическим гуманитарным ситуациям, подчеркнув важность как полноценной реализации прав человека независимо от страны и статуса территории, так и раннего предупреждения геноцидов и массовых преступлений. Коснувшись программ, осуществляемых в Армении с Международным комитетом Красного креста, Артак Апитонян, в частности, отметил важность повышения безопасности жителей приграничных районов и школ, продолжения работ по контролю за соблюдением режима прекращения огня в период сельскохозяйственных работ.

Заместитель министра иностранных дел Армении коснулся деятельности Общества Красного креста Армении, который в будущем году отметит свой столетний юбилей. Он высоко оценил и усилия добровольцев и миссионеров Красного креста, которые в годы Геноцида спасли тысячи жизней, основали приюты, школы и помогали нуждающимся, призывая международное сообщество не жалеть усилий для содействия деятельности лиц, занимающихся гуманитарной деятельностью, особенно женщин.

11 декабря Артак Апитонян встретился с помощником верховного комиссара ООН по делам беженцев Джиллианом Тригсом. Стороны обсудили вопросы, касающиеся предстоящего 17-18 декабря в Женеве первого Глобального форума по вопросам беженцев, обменялись мнениями о международном сотрудничестве по повестке дня беженцев и перемещенных лиц. Заместитель министра иностранных дел представил положительный опыт Армении в направлении эффективной интеграции и зафиксированные достижения.

В тот же день в Женеве Артак Апитонян встретился также и с руководителем аппарата генерального директора женевского офиса ООН Давидом Чикваидзе. В ходе встречи стороны коснулись эффективного взаимодействия между Арменией и Женевским офисом ООН.

Затем постоянное представительство Армении в Женевском офисе ООН организовало прием в честь визита заместителя министра иностранных дел Армении, на который были приглашены армянские сотрудники ООН и других международных организаций, действующих в Женеве. На приеме присутствовала и заместитель министра окружающей среды РА Ирина Капланян, находящаяся с рабочим визитом в Женеве.