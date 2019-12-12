В Армению проникнут теплые воздушные потоки

С 14 по 17 декабря с севера Африки в Армению проникнут теплые тропические воздушные потоки, в результате чего температура воздуха повысится.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

“13 декабря всего на один день циклон приблизится к Средиземному морю. В центральных и южных областях ожидаются слабые осадки, в горных районах - в виде снега, в предгорьях и долинах – в виде мокрого снега и дождя со снегом. После этого, с 14 по 17 декабря с севера Африки в Армению проникнут теплые тропические воздушные потоки, в результате чего в эти дни температура воздуха постепенно повысится на 5 - 7 градусов. С 14 декабря особенно высокий тепловой фон ожидается в Тавуше и Сюнике, в долинах этих областей в дневные часы температура воздуха достигнет +18․․․ ․ +20 градусов”, - отметил Гагик Суренян.