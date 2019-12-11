Симонетта Соммаруга избрана президентом Швейцарии на 2020 год

Министр окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии Симонетта Соммаруга, представляющая в правительстве Социал-демократическую партию, избрана президентом страны на 2020 год. Выборы состоялись в среду на совместном заседании двух палат Федерального собрания (парламента), ход голосования транслировался в онлайн-режиме на его сайте, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Симонетта Соммаруга родилась 14 мая 1960 года в городке Синс в кантоне Аргау. Окончила консерваторию в Люцерне, преподавала в консерватории Фрибура. В правительстве Швейцарии работает с 2010 года. До 2018 года была министром юстиции и полиции.

Должность президента и вице-президента в Швейцарии поочередно занимают члены Федерального совета (правительства), состоящего из семи министров.