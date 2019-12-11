Монетарная политика в Грузии вновь ужесточена

Национальный банк Грузии повысил ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта до 9%, говорится в сообщении насайте Нацбанка.

Годовой уровень инфляции в ноябре составил 7% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие выросли на 13,4%. Эксперты связывают это с обесцениванием национальной валюты. За полгода лари по отношению к доллару обесценился примерно на 10%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"С сентября текущего года Национальный банк начал ужесточать политику с тем, чтобы нейтрализовать исходящее от обесценивания обменного курса инфляционное давление. Обменный курс, несмотря на укрепление в последние дни, остается обесцененным, что способствует ожиданию инфляции выше целевого уровня", - сказано в сообщении.