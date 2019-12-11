СНБ раскрыла случай совершения очевидного преступления коррупционного характера

Служба национальной безопасности Армении, неукоснительно выполняя функции по противодействию коррупции, возложенные на нее законом, в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий раскрыла случай очевидного преступления коррупционного характера, совершенный заведующим хирургическим отделением ЗАО “Медицинский центр Мартуни” Гегаркуникской области РА. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

В частности, выяснилось, что заведующий хирургическим отделением ЗАО “Медицинский центр Мартуни” города Мартуни Гегаркуникской области РА, являясь служащим упомянутой медицинской организации, используя свои полномочия, вопреки интересам организации, игнорируя проблемы со здоровьем ряда лиц, обратившихся за медицинской помощью, их права на пользование программой государственного заказа (получение медицинской помощи бесплатно или с частичной оплатой), также и то, что они являются бенефициарами социального пакета, или освобождены от выплат в установленном законом порядке, и то, что они уже совершали установленные платежи в кассу больницы за оказанные услуги, за медицинскую помощь, в течение 2017 – 2018 гг. в качестве дополнительного вознаграждения, лично требовал и получал вознаграждение от ряда лиц.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.