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В Варшаве произошла серьезная авария на теплосети

В Варшаве произошла серьезная авария на теплосети

Серьезная авария теплосети произошлав Варшаве, мэр созвал кризисный штаб, передает корреспондент РИА Новости.

Повреждение трубы центрального отопления с горячей водой произошло на улице Повсиньской в центре Варшавы. В настоящее время улица и некоторые соседние перекрыты. Над проезжей частью поднимаются клубы пара, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На улице образовались большие автомобильные пробки. Из-за того, что по проезжей части разливается горячая вода, некоторые пассажиры автомобилей не могут самостоятельно их покинуть. Пассажирам помогают прибывшие на место спасатели.

 

 




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