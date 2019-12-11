В Варшаве произошла серьезная авария на теплосети

Серьезная авария теплосети произошлав Варшаве, мэр созвал кризисный штаб, передает корреспондент РИА Новости.

Повреждение трубы центрального отопления с горячей водой произошло на улице Повсиньской в центре Варшавы. В настоящее время улица и некоторые соседние перекрыты. Над проезжей частью поднимаются клубы пара, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На улице образовались большие автомобильные пробки. Из-за того, что по проезжей части разливается горячая вода, некоторые пассажиры автомобилей не могут самостоятельно их покинуть. Пассажирам помогают прибывшие на место спасатели.