Депутаты атмосферу, царящую в парламенте, считают конструктивной

Депутаты парламентской фракции “Мой шаг” считают, что в парламенте нет никакой напряженности, царит конструктивная и здоровая атмосфера.

Как передает Арменпресс, депутаты высказались об этом в ходе брифинга в парламенте Армении, комментируя заявление фракции “Процветающая Армения”, что в повседневных процессах парламента нет толерантности и солидарности.

“Царит нормальная, здоровая и конструктивная атмосфера, особенно в комиссиях”, - сказал Бабкен Тунян.

Ален Симонян отметил, что такое впечатление оппозиции, возможно, связано с тем, что действующая сегодня власть никоим образом не зависит ни от кого, кроме народа Армении. Наша прямолинейность, упоминание имен в выступлениях и стиль работы, может быть, не совсем обычны для депутатов, сидящих в этом зале уже 12 лет. Но я хочу зафиксировать: правящая партия Армении подотчетна и считает народ своим первым партнером, единственным членом ее коалиции был народ Армении”, - сказал Симонян.

По его мнению, в НС по большому счету нет никакой напряженности. Я был депутатом НС и 6-го созыва, и могу сказать, что та атмосфера, которая царила тогда, была просто позорной и в плане агрессии. Сегодня этого нет, это деловая ситуация, вы можете заметить это и при наших контактах в коридорах”, - заверил депутат.