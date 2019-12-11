Около 10 тыс. человек приняли участие в климатической акции протеста у здания мэрии Сиднея

Порядка 10 тыс. человек вышли в среду к зданию мэрии Сиднея, протестуя против бездействия правительства в борьбе с климатическими изменениями и его неспособности противостоять масштабным лесным пожарам.

"Наша акция - это срочная мера в отношении правительства, поскольку мы уже реально сталкиваемся с человеческими жертвами и несем существенные потери из-за кризиса, вызванного климатическими изменениями. Наше правительство не признает связь между огромными пожарами и глобальным потеплением и отказывается принимать меры для борьбы с изменением климата", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС Хлоя Рафферти из природоохранной организации Uni Students for Climate Justice,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Среди требований протестующих - немедленное увеличение финансирования пожарных служб, обеспечение безопасности для работников, страдающих от дыма, включая возможность прекращения работы при высоких уровнях загрязнения воздуха, увеличение числа дней экстренного больничного, полученного в связи с загрязнением и обязательное оснащение кондиционерами всех общественных зданий. "Мы также требуем срочной остановки всех угольных, нефтяных и газовых проектов и перехода на возобновляемые источники энергии, прекращение экспорта ископаемого топлива и предоставление всем сотрудникам отрасли новых рабочих мест", - добавила Рафферти.