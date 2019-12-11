Араик Арутюнян исключает фальсификации на выборах президента Арцаха

Бывший премьер-министр Республики Арцах, председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян исключает, что на президентских выборах 2020 года в Арцахе будут фальсификации. Как передает Арменпресс, об этом Арутюнян сказал на пресс-конференции 11 декабря.

“Исключаю, что будут фальсификации, поскольку в Арцахе никогда такого не было”, - сказал Арутюнян.

Касаясь разговоров о большом числе потенциальных кандидатов в президенты о том, что это является доказательством разобщенности, Арутюнян отметил, что Карабах был и будет продолжать быть единым.

“В Арцахе нет разобщенности, это доказательство демократии. В выборах будут кандидаты, но Карабах останется единым. Пусть никто не сомневается в единстве Арцаха”, - отметил он.

Бывший премьер-министр Республики Арцах, председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года в Арцахе.