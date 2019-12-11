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В Иране сообщили о крупной кибератаке на инфраструктуру страны

В Иране сообщили о крупной кибератаке на инфраструктуру страны

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил о крупной кибератаке на инфраструктуру страны, ее удалось отразить.

"Не могу рассказать подробностей, однако мы столкнулись с организованной и осуществленной с государственной поддержкой (кибератакой – ред.) на инфраструктуру страны. Атака весьма обширная", - заявил министр, как следует из опубликованного информационным порталом правительства Ирана отрывка видео,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что кибератаку удалось отразить.

 

 




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