Ален Симонян раскрыл секрет о беседе с бывшими депутатами-республиканцами

Вице-спикер Национального собрания Армении, депутат от фракции “Мой шаг” Ален Симонян раскрыл секрет, связанный с событиями 2 октября 2018 года, отметив, что до этого два депутата от РПА предупредили его, что должно что-то произойти.

Как передает Арменпресс, об этом Симонян сказал на парламентских брифингах. “Хочу раскрыть один секрет. За несколько дней до 2 октября во дворе Национального собрания проходило мероприятие, посвященное 100-летию парламента, на которое был приглашен и я. И там двое из тогдашних депутатов Республиканской партии мне сказали следующее: “Ничего, мало осталось, мы вас недооценили, но сейчас вы нас недооцениваете, увидите, что произойдет через несколько дней”, - рассказал Симонян.

Он отметил, что тогда он не понял, о чем идет речь, однако затем за этим последовали события 2 октября прошлого года, во время которых, по оценке Симоняна, была предпринята попытка остановить все то, что началось в Армении.

В октябре 2018 года, в 19:30, на внеочередном заседании НС 67 голосами “за” был принял проект закона О внесении изменений в Закон “Регламент Национального собрания”, согласно которому, в случае препятствования работе заседания НС по какой-либо причине оно может считаться прерванным. В ходе заседания, вняв призыву премьер-министра Никола Пашиняна, у здания парламента собрались многочисленные граждане, чтобы выразить свой протест против этого проекта. Голосование проводилось не по картам, а вручную. За этот проект проголосовали РПА, ППА и АРФД.