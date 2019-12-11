Делегация НС РА приняла участие в работе пленарной сессии ПА Евронест

Делегация Национального собрания РА во главе с Гаянэ Абраамян приняла участие в работе пленарной сессии Парламентской ассамблеи Евронест Восточного партнерства, состоявшейся с 7 по 10 декабря в Тбилиси. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В составе делегации - заместитель председателя НС В. Энфиаджян, заместитель председателя постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам Эрикназ Тигранян, депутаты НС С. Ханданян, К. Мкртчян, н. Мкртчян, М. Золян, Т. Симонян.

8 декабря состоялись заседания 4 комиссий ПА Евронест по политическим вопросам и правам человека, энергетической безопасности, социальным и образовательным, экономическим вопросам.

Армянской делегации в энергетической комиссии удалось провалить очередную антиармянскую инициативу со стороны азербайджанской делегации - требование закрытия Мецаморской АЭС.

В связи с этим, непосредственно перед голосованием по внесенным поправкам выступила руководитель делегации Гаяне Абрамян. Она представила предвзятый подход Азербайджана в данном вопросе и четко аргументировала стратегическое значение энергетической независимости и профессиональные мнения экспертов МАГАТЭ о том, что в вопросе повышения безопасности атомной станции зафиксирован значительный прогресс. Гаяне Абрамян также подчеркнула наличие и важность положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА -ЕС в сфере энергетической безопасности.

На заседании комиссии по политическим вопросам, правам человека и демократии был достигнут важный успех. Все 8 предложений, представленных армянской делегацией для обсуждения доклада, были приняты.

“Примечательно, что в ходе обсуждений вышеуказанной комиссии, представленной несколькими международными и региональными экспертами, основной темой докладов о политическом и экономическом положении и о правах человека в странах Восточного партнерства была Армения и беспрецедентный ход наших реформ. Как подчеркивает годовой доклад международной организации IDEA international “The Global State of Democracy 2019”, Армения - страна, обеспечившая наибольший прогресс в процессе демократизации в Европе”, - отметила глава делегации Гаяне Абрамян.

Все предложения делегации НС по обсуждаемому в экономической комиссии докладу также были приняты, а темой доклада 2020 г. было избрано предложение делегации Армении - депутата от партии ППА Тарона Симоняна. Очень важное предложение для Армении было принято и в социальной комиссии - предложение по проблеме распространения ксенофобии в образовательной системе, которое в значительной степени связано с проводимой Азербайджаном на государственном уровне армяноненавистнической политикой.

Важным достижением пленарного заседания Парламентской ассамблеи Евронест также стало принятие трех изменений, предложенных армянской делегацией в срочном порядке, которые закрепляют ход демократических реформ в Армении после революции и предлагают включить в стратегический проект “Трио” (Грузия, Украина, Молдова) резолюцию с изменением “Трио + 1”.

9-го декабря на церемонии открытия пленарного заседания Парламентской ассамблеи Евронест глава армянской делегации Гаяне Абрамян в своей вступительной речи представила отношения Армения - ЕС и ожидания, реформы и обязательства, вопросы права народа Арцаха на самоопределение и безопасность. Пользуясь случаем, что 9 декабря - Международный день памяти и чествования достоинства жертв преступления геноцида и предупреждения этого преступления ООН, глава делегации НС РА говорила о важности осуждения Геноцида армян и предотвращения геноцидов и призвала делегатов ПА Евронест почтить память жертв геноцида. Все, за исключением одного члена азербайджанской делегации, стоя воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян и всех геноцидов в мире.

10 декабря на заседании ПА Евронест на обсуждение был представлен вопрос десятилетней деятельности и будущей стратегии Восточного партнерства, в ходе которого глава делегации НС Г. Абраамян, обратившись к перспективам развития отношений Армения-ЕС и формата Восточного партнерства, вновь подтвердив приверженность Армении укреплению отношений с Европой, подчеркнула, что одним из основных приоритетов должна быть защита демократических ценностей и основополагающих прав как гарантия прогресса любого государства. В этом контексте были затронуты массовые нарушения прав человека в Азербайджане, армянофобия на государственном уровне, деструктивная политика государства, противоречащая демократической и правопорядочной системе ценностей европейской семьи и не имеющая места в этой семье.

Член делегации Тарон Симонян, отвечая на утверждение представителя Азербайджана о том, что арцахская сторона не выпускает на свободу задержанных граждан Азербайджана, подчеркнул, что осужденные не являются военнопленными, а являются террористами и убийцами, которые похитили и убили несовершеннолетнего Смбата Цаканяна, похитили гражданского лица и ранили молодую женщину. “Убийцы арестованы и приговорены к лишению свободы. Их вина была доказана в результате надлежащего судебного разбирательства в присутствии международных наблюдателей, защитников прав человека и представителей СМИ”, - добавил представитель делегации НС.

На ассамблее выступил также и член делегации НС РА С. Ханданян. Он коснулся будущего Восточного партнерства, роли Европейского союза в регионе и важности сохранения инклюзивности в рамках Восточного партнерства, а также начала диалога по либерализации визового режима.

Член делегации НС РА Микаел Золян представил ход реформ в Армении и зафиксированные показатели, как историю успеха Восточного партнерства и исключительный пример.

На заседании было принято решение о проведении следующих заседаний комиссии ПА Евронест весной 2020 года в Армении.