При взрыве в Афганистане пострадали пятеро грузинских военных

Пять грузинских военных пострадали в Афганистане в результате подрыва автомобиля в районе Баграм,сообщила пресс-служба министерства обороны Грузии.

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в провинции Парван в среду утром. Кроме того, неизвестные нападавшие устроили перестрелку. Как сообщил официальный представитель миссии НАТО в стране, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы. По его словам, вооруженные силы Афганистана и союзников отразили нападение без потерь,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В результате нападения незначительно пострадали пять грузинских военнослужащих. Состояние здоровья капралов Гурама Мурадашвили, Сосо Квиникадзе, Романа Гиунашвили, рядового Ильи Такадзе и младшего сержанта Давида Бахураули 12-го батальона Сил обороны Грузии стабильное. Их госпитализация не понадобилась. Несмотря на легкие травмы, они продолжают участие в операциях по ликвидации террористов вместе с коалиционными силами", - говорится в сообщении Минобороны.

Грузинский Центр управления оборонными силами работает в чрезвычайном режиме. Министр обороны Ираклий Гарибашвили и командующий оборонными силами Владимир Чачибая следят за развитием событий.

В результате взрыва были повреждены и разрушены дома. По меньшей мере, один человек погиб, число пострадавших увеличилось до 62, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за атаку.