В Армении будет реализовано 60 программ по обеспечению временной занятости безработных

В 2019 году в 10 областях Армении предусмотрено 60 программ “Обеспечение временной занятости безработных посредством организации оплачиваемых общественных работ” в пределах 90 млн драмов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства труда и социальных вопросов РА, до сих пор реализовано 48 программ, 8 из которых еще в процессе. Программой охвачены 356 бенефициаров, 26 из них - инвалиды. В рамках программ были осуществлены работы по благоустройству детского сада, школы, Дома культуры, межобщинных, внутриобщинных дорог, тротуаров, садов, парков, игровых площадок, кладбищ.

В программы включены 47 общин, 31 - сельская, 16 городских. Максимальная продолжительность программы - три месяца, плата за один рабочий день составляет 5000 драмов, включая подоходный налог, а также целевые социальные выплаты в случаях, установленных законом.

Максимальная стоимость одной программы - 1,500.000 драмов.