Премьер-министр прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в международном аэропорту Ашхабада премьер-министра Армении встретили вице-премьер Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев и первый заместитель исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

Завтра, 11 октября, в Ашхабаде премьер-министр Никол Пашинян проведет встречу с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и примет участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ.

В Ашхабаде премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретится также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.