Католикос-патриарх Грузии обратился к Азербайджану с требованием вернуть доступ к Давид-Гареджи

09 октября состоялся первый зарубежный визит нового премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Первой страной для посещения был выбран Азербайджан, где премьер-министр Грузии провел встречу с президентом Ильхамом Алиевым. Обмен любезностями между политическими лидерами двух стран был омрачен жестким заявлением духовного лидера Грузии Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго к председателю Духовного управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй

Илия Второй в своем письме поднял вопрос монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на границе Азербайджана и Грузии. Часть комплекса оказалась на территории Азербайджана и уже 3 месяца азербайджанские пограничники не пускают туда, в монастыри Удабно и Чичхитури, ни грузинских священнослужителей, ни паломников. В своем письме, однако, Илия Второй заявил, что притязания азербайджанской стороны на эти монастыри совершенно непонятны. По утверждению лидера Грузинской Православной Церкви, грузинская и азербайджанская стороны подписали совместный договор, согласно которому линия государственной границы была подтверждена советской картой, масштабом 1:500 000 (К-38-Г). По этой карте монастыри Удабно и Чичхитури были зафиксированы в пределах государственной границы Грузинской Республики. А еще один монастырь, Бертубани, оказался на территории Азербайджана.

Карта, на которой Удабно изображен на территории Грузии

В письме сказано, что грузинская сторона не смирится с текущим состоянием ситуацией, призвав азербайджанскую сторону незамедлительно восстановить существующий до сегодняшнего дня статус-кво и, естественно, возобновить посещение Удабно и Чичхитури для духовных лиц, паломников и туристов.

Новый аванпост Государственной пограничной службы Азербайджана у

монастырского комплекса Давид Гареджи

Ответа от председателя Духовного управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде пока не последовало.

Расположение нового аванпоста ГПС Азербайджана у Давид Гареджи. Спутниковые снимки от июня и сентября 2019 года. Как видно, в июне на месте аванпоста еще ничего не было.

Напомним, что споры о принадлежности комплекса не ограничиваются только вопросом о территориальной составляющей. Азербайджанская сторона считает монастырский комплекс VI века «памятником албанской культуры». Страсти вокруг монастыря не утихали все лето, вплоть до вызова посла Грузии в МИД Азербайджана в связи с инцидентом у монастыря, во время которого грузинские жители сумели разоружить азербайджанского пограничника. Оружие затем было возвращено азербайджанским пограничникам. Именно после этого инцидента на этом участке появился новый аванпост Государственной пограничной службы Азербайджана, который несколькими днями ранее была с помпой открыт самим начальником ГПС Эльчином Гулиевым. Наличие аванпоста также не осталось без внимания католикос-патриарха всея Грузии и упомянуто в письме.

Влад Варданян