Время в Ереване: 11:07:36,   9 Октябрь

Британская полиция сообщила о задержании более 580 экоактивистов

Британская полиция сообщила о задержании более 580 экоактивистов

Британская полиция задержала 583 человека к третьему дню протестной акции природозащитного движения Extinction Rebellion в Лондоне. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Скотленд-Ярда.

"По состоянию на 7:30 сегодняшнего дня (9:30 мск - прим. ТАСС) 28 человек были задержаны в ходе протестов Extinction Rebellion. Всего с начала протестов в Лондоне задержали 583 человека", - сообщили в полиции.

В связи с климатическими протестами в Лондон дополнительно прибыли 500 сотрудников правоохранительных органов. В понедельник участники акции перекрыли ряд улиц в историческом районе Вестминстер, где расположены здания британского парламента и многих министерств, а также резиденция главы правительства. Они заблокировали Вестминстерский мост и выезды на Трафальгарскую площадь, часть набережной Виктория и правительственную улицу Уайтхолл. Протестующие устроили пикеты напротив правительственных зданий.

Акции Extinction Rebellion проходят в 60 городах мира. Экоактивисты требуют, чтобы британское правительство и власти других стран начали немедленно предпринимать активные шаги по борьбе с изменением климата.

 

 

 




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации