Армен Саркисян на форуме “Жить умнее. Крепить молодежь”

Президент Республики Армения Армен Саркисян в Научно-исследовательском Институте древних рукописей - Матенадаране им. Месропа Маштоца принял участие в форуме “Жить умнее. Крепить молодежь”, посвящённом 10 - летию Восточного партнерства Евросоюза. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, мероприятие было организовано совместными усилиями министерств иностранных дел и образования, науки, культуры и спорта и высокотехнологичной промышленности. В мероприятии приняли участие также должностные лица стран - членов ЕС и стран Восточного партнерства, занимающиеся вопросами образования, молодежи и инноваций, участники программы “Европейские молодые послы”.

Выступая с речью, президент республики Армен Саркисян прежде всего выразил благодарность за организацию форума в Армении.

“Когда я представляю свою страну за рубежом, иногда думаю, что я председатель стартапа. Армения - большой стартап, Армения имеет богатую и многотысячную историю, но сегодня Армения является стартапом. Многие думают, что у нас гораздо больший потенциал, чем мы используем на самом деле, это и есть описание стартапа. Армения - стартап, и ее возможности многочисленны. Уверен, что мы добьемся успеха”, - отметил президент.

Обращаясь к теме форума, Армен Саркисян отметил, что в 21-м веке умная жизнь - не только сочетание цифрового искусства, но и совмещение всего. Обращаясь к молодым участникам форума, президент призвал: “Я призываю молодое поколение жить умнее, правильно использовать образование, узнавать как можно больше. Имейте привычку жить физически умно, тренируйтесь, будьте внимательны к рациону питания, но оставайтесь молодыми, как Шарль Азнавур в 94-летнем возрасте, последний концерт которого состоялся за несколько дней до смерти. Живите умно, как Кирк Керкорян, который свою последнюю бизнес - сделку сделал за два дня до смерти. Живите жизнью молодого человека, потому что молодость не связана с возрастом”.

По словам президента, умная жизнь как государство и нация - это сопоставление сил всех -молодежи и всех тех, кто считает себя молодыми. “Думаю, что настоящее будущее - это партнерство между различными поколениями, особенно теми, которые думают, живут, действуют как молодые. Призываю всю нацию участвовать в этом процессе, Когда речь идет об образовании, всегда говорится, во-первых, должен быть учитель, который будет преподавать. Невозможно иметь школу лишь с учениками, должна быть и учителя. Это те школы которые живут как община, понимают друг друга. Если этого не понять, то невозможно научить следующее поколение, потому что они немного отличаются от тебя”.

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