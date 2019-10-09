Время в Ереване: 11:07:36,   9 Октябрь

Талибы взорвали опору ЛЭП, оставив Кабул без света

Талибы взорвали опору ЛЭП, оставив Кабул без света

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взорвали опорную вышку линий электропередачи в провинции Парван на востоке Афганистана, что привело к отключению электричества в столице страны Кабуле. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местной полиции.

"В среду утром боевики "Талибана" взорвали опорную вышку линий электропередачи в уезде Саланг [провинции Парван] примерно в 70 км к северу от Кабула, оставив таким образом столицу в темноте", - сообщил источник.

Агентство отмечает, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Кабуле уже начались.

 




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации