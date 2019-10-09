“АА”: Следует подчеркнуть необходимость совместной работы с МИД Армении

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “ Армения имеет дипломатические представительства -посольства, консульства в 100 странах, во многих странах есть также и представительства в международных организациях. В нашей стране есть посольства и консульства более 60 стран, что также является серьезной сферой деятельности, в которой МИД РА должны содействовать граждане Армении, посредством различных политических, общественных, религиозных, культурных и других организаций. Кажется, это сотрудничество есть, но оно не всегда сохраняется и совмещается с деятельностью МИД. Необходимость совместной работы и в Армении, и в Арцахе, и в диаспоре всегда должна подчеркиваться.

Некоторые наши организации на политической арене вновь начали поднимать вопрос не только об антиармянском содержании российско-турецкого договора от 16 марта 1921 г., игнорировании армянских интересов, подписании этого договора без участия армянской стороны, а также вопрос законности решений Кавбюро 1921 г. и компартии Азербайджана о “приватизации” Арцаха и Нахичевана. Некоторые национальные политические организации также извлекают и документы заседания Лиги Наций (предшественника Организации Объединенных Наций) 1922 года, состоявшегося в Париже. Есть и другие примеры. Все это, представление комплекта всех этих вопросов на международном уровне должно происходить в условиях тесного сотрудничества с МИД РА. При необходимости, внешнеполитические ведомства нашей страны должны провести разделение деятельности, вовлекая в эти и другие вопросы армянские политические, общественные и правовые силы в Армении, Арцахе и в диаспоре”.

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