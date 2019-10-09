“АА”: 29 лет назад на столе читателя появилась газета “Айастани Анрапетутюн”

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Ровно 29 лет назад, в 1990 году 9 октября на столе читателя появилась газета “Айастани Анрапетутюн” - общественно-политическая газета Верховного совета. Газета “Айастани Анрапетутюн” прибавилась к старым и новым изданиям армянской прессы в качестве первого печатного слова возрождающейся независимой государственности. Читателям было представлено, что газета появилась не просто с условием продолжения или дополнения к другим, а с тем условием, чтобы начать утверждать и всегда быть вместе со священной троицей Родина – Народ – Государство.

Работы редакции, расположившейся на 13 - 14 этажах по адресу проспекта Орджоникидзе 2 руководил Айдин Морикян. “Рука” газеты всегда была и остается на пульсе страны и общества. Как было на начальном этапе издания, так и сейчас, благодаря активной деятельности редакции, не игнорируются никакие проблемы. На наших страницах затрагиваются любые вопросы - без каких-либо ограничений и исключений.

Сегодня вышел в свет номер 7 154 номер “Айастани Анрапетутюн”. И наш принцип остается неизменным. Мы предлагаем читателю начать день с “АА” и на наших страницах ознакомиться с достоверными и уточненными новостями”.

Подробности читайте в сегодняшнем номере газеты.