В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в среду в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в Германии, Греции, Польше, Белоруссии, Великобритании, Франции, США, Японии, Бразилии и Аргентине. В России о сбоях сообщают в основном жители Москвы.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (57%), еще 24% - с просмотром историй, порядка 17% не могут загрузить в социальную сеть свои посты.