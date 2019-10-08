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Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном во вторник заявлении гендиректора компании Романа Бокерии.

"Georgian Airways собирается подать иск в Европейский суд против министерства транспорта РФ на сумму $25 млн за необоснованный запрет полетов в Россию.

 

 




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