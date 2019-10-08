Эчмиадзин празднует 2704-летие города: в праздновании участвует Никол Пашинян

По случаю 2704-й годовщины Эчмиадзина в городе проведен ряд мероприятий, созданы все необходимые условия для обеспечения по-настоящему праздничной атмосферы и веселого настроения.

Как сообщает «Арменпресс», в праздновании участвует премьер-министр Армении Никол Пашинян. Участвуют также много гостей, общественных деятелей, политиков, представителей дипломатического корпуса.

По случаю мероприятия были проведены празднично-отделочные работы.

Мероприятия начались торжественным заседанием во Дворце культуры имени Комитаса, в ходе которого знаменитости будут награждены званиями «Друг города» и «Почетный гражданин».

Празднование продолжится во Дворце культуры имени Комитаса, где откроется выставка работ эчмиадзинских художников. После этого в парке Св. Мариане состоится представление скульптур учеников “Школы искусств им. Рубена Налбандяна”.

Также состоится праздничный парад, спортивные и танцевальные представления, фестиваль кюфта, концертная программа, посещение музеев и многое другое.

Мероприятия завершатся праздничным концертом и фейерверком.