uPay впервые участвует в выставке ДиджиТек 2019 как отдельная компания

Одно из инновационных решений Ucom – uPay – впервые в этом году принимает участие в выставке ДиджиТек 2019 в качестве самостоятельной компании. В рамках выставки, проводимой под слоганом «Праздник для технологического армянства» uPay запускает бета-версию нового приложения для своих пользователей.

Основной призыв ответственных за бета-версию uPay звучит как «Создай собственную платежную систему». Таким образом, пользователей призывают совместными усилиями создать то, что они, люди самых разных возрастных групп, должны будут сами же использовать. Компания uPay готова выслушать мнения и предложения каждого пользователя и на основе этого – усовершенствовать новое приложение.

«При создании нашего нового приложения мы изучили международную практику, широко распространенные международные платежные системы и внедрили лучшие решения. Наша молодая, преданная и целеустремленная команда открыта для всех предложений и комментариев. На ДиджиТек 2019 мы с нетерпением ждем отзывов и новых предложений от наших пользователей и планируем создать платежную систему, которая подойдет каждому», - отметил генеральный директор компании uPay Рубен Сагоян.

«При проектировании павильона мы постарались создать интерактивную и приятную для общения среду. Те участники ДиджиТека, которые посетят наш стенд и захотят стать бета-тестировщиками приложения, получат возможность участия в конкурсе и получения приза», - отметила менеджер по маркетингу компании uPay Жанна Мкртумян.

Добавим, что новое приложение было создано при помощи новых технологий, новых методов, в частности, с использованием широко распространенной в мире технологии «event sourcing». Она обеспечивает гибкость системы и существенно ускоряет ее работу. Приложение имеет простой, понятный интерферс для всех пользователей. Как уже было отмечено, оно будет постоянно улучшаться на основе отзывов пользователей.

ЗАО «Юпей» было создано в декабре 2018 года компанией Ucom и действует на основании лицензии, выданной ЦБА. Компания uPay представлена на рынке через широкую сеть филиалов и мобильное приложение. Пользователи могут совершать различные финансовые транзакции как в сети филиалов, так и посредством приложения. uPay имеет 42 филиала в центрах обслуживания абонентов Ucom, 20 из которых действуют в Ереване, а 22 - в регионах страны.