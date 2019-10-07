Суд отклонил ходатайство о самоотводе судьи Анны Данибекян по делу Роберта Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство адвоката второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна Айка Алумяна о самоотводе судьи Анны Данибекян. Как сообщает Арменпресс, Алумян подал ходатайство, мотивируя это поведением судьи в отношении Роберта Кочаряна.

Ранее во время слушания группа защиты отметила, что существует ряд обстоятельств, препятствующих участию Данибекян в качестве судьи по делу.

По словам Алумяна, есть два основания для отзыва: Данибекян не может считаться надлежащим судьей для расследования данного дела, и у нее предвзятое негативное отношение к Роберту Кочаряну.